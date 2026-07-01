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Александр Климкин назначен главным тренером «Корабелки»

Александр Климкин назначен главным тренером «Корабелки»
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53-летний бывший главный тренер мужского волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Александр Климкин назначен главным тренером женской «Корабелки». На этом посту он сменил Светлану Сафронову. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды на официальном сайте.

С 2021-го по 2026-й Климкин возглавлял «Динамо-ЛО», с 2019-го по 2021-й – красноярский «Енисей». Он также работал главным тренером петербургского «Зенита» (2017-2019), «Нижнего Новгорода» (2015-2016) и «Новы» (2011-2015).

«Добро пожаловать на борт, наш рулевой! Желаем успехов на новом месте, терпения в достижении поставленных целей, и пусть вам сопутствует удача!» – сообщает пресс-служба клуба.

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