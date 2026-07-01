Связующий Рукавишников перешёл в греческий ПАОК

35-летний российский связующий Евгений Рукавишников перешёл из «Оренбуржья» в греческий ПАОК. Для игрока выступление за греческий клуб станет первым заграничным опытом. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своих страницах в социальных сетях.

По ходу карьеры Рукавишников выступал за «Белогорье» в сезоне-2014/2015, «Югру-Самотлор» (сезон-2015/2016), челябинское «Торпедо» (сезон-2016/2017), «Ярославич» (сезон-2017/2018), «Газпром-Югра» (2019-2022), кемеровский «Кузбасс» (2022-2023), казанский «Зенит» (2023-2025) и «Оренбуржье» (сезон-2025/2026).

Напомним, «Оренбуржье» завершило прошлый сезон в Суперлиге на 13 месте.