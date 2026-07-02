Сборная Беларуси по волейболу получила право выступать на международных соревнованиях

Сборная Беларуси по волейболу получила право вновь принимать участие в соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV), сообщает официальный телеграм-канал Белорусской федерации волейбола.

«Административный совет Европейской конфедерации волейбола (CEV) утвердил участие сборной Беларуси в соревнованиях CEV среди национальных команд.

Решение было принято 30 июня в ходе онлайн-заседания Совета и соответствует ранее принятому решению Международной федерации волейбола (FIVB).

В ходе обсуждения Совет CEV подтвердил приверженность курсу на согласование своих решений с решениями FIVB и рекомендациями Международного олимпийского комитета, после чего большинством голосов одобрил участие белорусской национальной команды в соревнованиях под эгидой CEV.

О сроках, формате участия и календаре соревнований будет сообщено дополнительно после получения официальной информации от CEV», — говорится в заявлении Белорусской федерации волейбола.