Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 6-12 июля

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 6 по 12 июля.

6 июля, понедельник, 13:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Корея — Япония.

квалификация ЧМ-2027, Корея — Япония. 6 июля, понедельник, 19:00 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Турция — Швейцария.

квалификация ЧМ-2027, Турция — Швейцария. 6 июля, понедельник, 21:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Франция — Финляндия.

квалификация ЧМ-2027, Франция — Финляндия. 7 июля, вторник, 14:00 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, четвёртый этап.

«Тур де Франс» — 2026, четвёртый этап. 8 июля, среда, 9:30 — волейбол: Лига наций (ж), Таиланд — США.

Лига наций (ж), Таиланд — США. 8 июля, среда, 13:20 — волейбол: Лига наций (ж), Япония — Бразилия.

Лига наций (ж), Япония — Бразилия. 9 июля, четверг, 12:00 — волейбол: Лига наций (ж), Бельгия — Канада.

Лига наций (ж), Бельгия — Канада. 9 июля, четверг, 21:00 — волейбол: Лига наций (ж), Франция — Сербия.

Лига наций (ж), Франция — Сербия. 10 июля, пятница, 13:20 — волейбол: Лига наций (ж), Польша — Бразилия.

Лига наций (ж), Польша — Бразилия. 10 июля, пятница, 21:00 — волейбол: Лига наций (ж), Германия — Нидерланды.

Лига наций (ж), Германия — Нидерланды. 11 июля, суббота, 13:20 — волейбол: Лига наций (ж), Япония — Турция.

Лига наций (ж), Япония — Турция. 11 июля, суббота, 21:00 — волейбол: Лига наций (ж), Сербия — Германия.

Лига наций (ж), Сербия — Германия. 12 июля, воскресенье, 9:00 — волейбол: Лига наций (ж), Таиланд — Турция.

Лига наций (ж), Таиланд — Турция. 12 июля, воскресенье, 13:20 — волейбол: Лига наций (ж), Япония — Польша.

Лига наций (ж), Япония — Польша. 12 июля, воскресенье, 21:00 — волейбол: Лига наций (ж), Сербия — Нидерланды.

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