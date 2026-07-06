Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 6-12 июля
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 6 по 12 июля.
- 6 июля, понедельник, 13:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Корея — Япония.
- 6 июля, понедельник, 19:00 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Турция — Швейцария.
- 6 июля, понедельник, 21:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Франция — Финляндия.
- 7 июля, вторник, 14:00 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, четвёртый этап.
- 8 июля, среда, 9:30 — волейбол: Лига наций (ж), Таиланд — США.
- 8 июля, среда, 13:20 — волейбол: Лига наций (ж), Япония — Бразилия.
- 9 июля, четверг, 12:00 — волейбол: Лига наций (ж), Бельгия — Канада.
- 9 июля, четверг, 21:00 — волейбол: Лига наций (ж), Франция — Сербия.
- 10 июля, пятница, 13:20 — волейбол: Лига наций (ж), Польша — Бразилия.
- 10 июля, пятница, 21:00 — волейбол: Лига наций (ж), Германия — Нидерланды.
- 11 июля, суббота, 13:20 — волейбол: Лига наций (ж), Япония — Турция.
- 11 июля, суббота, 21:00 — волейбол: Лига наций (ж), Сербия — Германия.
- 12 июля, воскресенье, 9:00 — волейбол: Лига наций (ж), Таиланд — Турция.
- 12 июля, воскресенье, 13:20 — волейбол: Лига наций (ж), Япония — Польша.
- 12 июля, воскресенье, 21:00 — волейбол: Лига наций (ж), Сербия — Нидерланды.
Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.
Смотрите трансляции здесь:
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