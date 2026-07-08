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Таиланд — США: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди женщин 2026 начнется в 9:30 8 июля

Начало прямой видеотрансляции матча женской Лиги наций по волейболу Таиланд — США
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8 июля в 9:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин между сборными Таиланда и США. Игра пройдёт на арене «Осака Муниципал Централ Гимназиум» в Японии.

Права на трансляцию матчей женской Лиги наций по волейболу в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (ж) . Предварительный этап
08 июля 2026, среда. 09:30 МСК
Таиланд
Окончен
0 : 3
США
Таиланд: Панной, Гудпард, Нукьянг, Ситалоэд, Пхонтхам, Кхамвонг, Мунджехем, Янтхависат, Яйсен, Кокрам, Конгйот, Вимонрат, Нахуанонг, Камалтхала
США: Поултер, Скиннер, Хенц, О'Нил, Родригес, Ли, Каахаайна-Торрес, Томпсон, Реттке, Огбогу, Кьюбик-Бэнкс, Molly McCage, Эгглстон, Самеди

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующим победителем турнира является Италия.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (ж) - 2026
Турнирная таблица Лиги наций (ж) - 2026
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