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Бельгия — Канада: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди женщин 2026 начнётся в 12:00 9 июля

Начало прямой видеотрансляции матча женской Лиги наций по волейболу Бельгия — Канада
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9 июля в 12:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин между сборными Бельгии и Канады. Игра пройдёт на арене «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (ж) . Предварительный этап
09 июля 2026, четверг. 12:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 3
Канада
Бельгия: Мартен - 21, Франсен - 11, Радович - 7, Делеу - 7, Каулберг - 6, Лёйтен - 6, Лемменс - 3, Нагельс - 2, Демейер - 1, Бертельс, ван Сас, Дебаук, Рампелберг, Верхельст
Канада: Ван Рик - 22, Митрович - 10, Мальо - 10, Грэй - 8, Джонсон - 8, Токбуом - 8, Франсен - 4, Смрек - 3, Гезен - 1, Уайт, Эрбен-Бейкер, Джост, Андулаевич, Эндрюс

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующим победителем турнира является Италия.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (ж) - 2026
Турнирная таблица Лиги наций (ж) - 2026
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