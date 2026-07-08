Турция — Польша: во сколько начало матча Лиги наций среди женщин, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди женщин между сборными Турции и Польши. Игра пройдёт на арене «Осака Муниципал Централ Гимназиум» в Японии. Встреча начнётся в 6:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

После восьми матчей предварительного этапа сборная Турции набрала 15 очков и занимает шестое место. Польша заработала 17 очков и располагается на четвёртой строчке.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующим победителем турнира является Италия.

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