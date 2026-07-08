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Турция — Польша: во сколько начало матча предварительного этапа женской Лиги наций 2026, где смотреть прямую трансляцию

Турция — Польша: во сколько начало матча Лиги наций среди женщин, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди женщин между сборными Турции и Польши. Игра пройдёт на арене «Осака Муниципал Централ Гимназиум» в Японии. Встреча начнётся в 6:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Права на трансляцию матча женской Лиги наций Турция – Польша по волейболу в России принадлежат Okko.
Лига наций (ж) . Предварительный этап
08 июля 2026, среда. 06:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Польша
Турция: Варгас - 23, Айдын - 14, Баладын - 10, Гюнеш - 10, Джек - 9, Эркек - 6, Озбай - 2, Шахин - 1, Орге Гюнер, Шахин, Акарчесме, Уяник, Озден, Башйолджу
Польша: Пясецка - 14, Стысяк - 12, Обяла - 10, Ламповска - 9, Копут - 8, Щуровская - 7, Дамаске - 3, Венерска - 3, Юрчик - 1, Щигловска, Штефаник, Лысяк, Орзол, Грабка

После восьми матчей предварительного этапа сборная Турции набрала 15 очков и занимает шестое место. Польша заработала 17 очков и располагается на четвёртой строчке.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующим победителем турнира является Италия.

Календарь Лиги наций (ж) — 2026
Турнирная таблица Лиги наций (ж) — 2026
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