15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Китай — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

США – Польша: во сколько начало матча предварительного этапа женской Лиги наций 2026, где смотреть прямую трансляцию

США — Польша: во сколько начало матча Лиги наций среди женщин, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 9 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди женщин между сборными США и Польши. Игра пройдёт на арене «Осака Муниципал Централ Гимназиум» в Японии. Встреча начнётся в 7:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Права на трансляцию матча женской Лиги наций США – Польша по волейболу в России принадлежат Okko.
Лига наций (ж) . Предварительный этап
09 июля 2026, четверг. 07:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
Польша
США: Эгглстон - 14, Самеди - 14, О'Нил - 13, Ли - 13, Molly McCage - 13, Томпсон - 8, Кьюбик-Бэнкс - 3, Хэнкок - 2, Скиннер, Хенц, Родригес, Каахаайна-Торрес, Реттке, Огбогу
Польша: Стысяк - 34, Пясецка - 22, Ламповска - 9, Копут - 6, Юрчик - 6, Дамаске - 5, Щуровская - 1, Обяла, Щигловска, Штефаник, Лысяк, Орзол, Грабка, Венерска

Сборная США встретится с Турцией в следующем матче предварительного этапа (10 июля). В этот же день Польша сыграет с Бразилией.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующим победителем турнира является Италия.

Календарь Лиги наций (ж) - 2026
Турнирная таблица Лиги наций (ж) - 2026
Материалы по теме
Будет ли новый обладатель трофея? Всё, что нужно знать о Лиге наций
Будет ли новый обладатель трофея? Всё, что нужно знать о Лиге наций

Самая быстрая подача в волейболе:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android