США — Польша: во сколько начало матча Лиги наций среди женщин, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди женщин между сборными США и Польши. Игра пройдёт на арене «Осака Муниципал Централ Гимназиум» в Японии. Встреча начнётся в 7:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Сборная США встретится с Турцией в следующем матче предварительного этапа (10 июля). В этот же день Польша сыграет с Бразилией.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао. Действующим победителем турнира является Италия.

Самая быстрая подача в волейболе: