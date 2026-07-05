Сэм Деру станет игроком турецкого «Халкбанка»

34-летний бельгийский доигровщик Сэм Деру перешёл из новосибирского «Локомотива» в турецкий волейбольный клуб «Халкбанк» из Анкары. Об этом сообщает итальянский портал ivolleymagazine.it.

В российской Суперлиге Деру успел выступить за три команды. С 2019-го по 2021-й играл за московское «Динамо», следующий сезон провёл в польском клубе «Жешув», а потом вновь вернулся в Россию. С 2022-го по 2025-й бельгиец играл за казанский «Зенит», сезон-2025/2026 провёл в составе «Локомотива».

Напомним, в прошедшем сезоне у Деру диагностировали рак. Лечение прошло успешно, доигровщик вернулся на площадку. А в июне у волейболиста родилась дочь Миа.