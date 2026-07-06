Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бонинфанте — о «Зените»: мне будет интересно столкнуться с новыми рисками и возможностями

Бонинфанте — о «Зените»: мне будет интересно столкнуться с новыми рисками и возможностями
Комментарии

Итальянский волейболист Маттиа Бонинфанте рассказал, как решил перейти «Зенит».

«Переговоры с «Зенитом» начались в декабре. «Чивитанова» (итальянский клуб. – Прим. «Чемпионата») сказала мне, что они хотят подписать другого игрока вместо меня. Поэтому пришлось искать альтернативу, и мне быстро предложили Россию, как я и хотел. В России было два места для иностранных игроков. Думал об этом несколько дней, но не больше, потому что сразу понял, что это может быть интересным вызовом и возможностью для роста, поэтому согласился.

Я поехал с отцом познакомиться с командой и посмотреть Кубок России, сразу показалось, что это те люди, которые с удовольствием примут меня. Я счастлив, потому что это будет опыт на всю жизнь. Мне любопытно попробовать себя в другой лиге, чтобы столкнуться с рисками и возможностями. Почувствовал, что время пришло, с удовольствием приму всё, что меня ждёт», – приводит слова Бонинфанте Volley News.

Материалы по теме
Официально
Александр Климкин назначен главным тренером «Корабелки»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android