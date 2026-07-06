Капитан сборной Венесуэлы по волейболу вместе с семьёй погиб во время землетрясения

31-летнего капитана и доигровщика сборной Венесуэлы Вильнера Риваса нашли погибшим вместе с семьёй – супругой Мариангел Перес и полуторагодовалым сыном Тео. Спортсмен, его жена и ребёнок 11 дней числились среди пропавших без вести после землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу.

О гибели спортсмена сообщили Федерация волейбола Венесуэлы и испанский клуб «Гуагуас», за который Вильнер Ривас должен был выступать в сезоне-2026/2027.

За свою карьеру Ривас выступал за клубы из Катара, Швейцарии, Франции и Италии. Прошедший сезон Вильнер провёл во французской «Нарбонне». В составе сборной он сыграл на ОИ-2020 и взял Панамериканский кубок – 2025, став MVP турнира.