Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Капитан сборной Венесуэлы по волейболу вместе с семьёй погиб во время землетрясения

Капитан сборной Венесуэлы по волейболу вместе с семьёй погиб во время землетрясения
Комментарии

31-летнего капитана и доигровщика сборной Венесуэлы Вильнера Риваса нашли погибшим вместе с семьёй – супругой Мариангел Перес и полуторагодовалым сыном Тео. Спортсмен, его жена и ребёнок 11 дней числились среди пропавших без вести после землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу.

О гибели спортсмена сообщили Федерация волейбола Венесуэлы и испанский клуб «Гуагуас», за который Вильнер Ривас должен был выступать в сезоне-2026/2027.

За свою карьеру Ривас выступал за клубы из Катара, Швейцарии, Франции и Италии. Прошедший сезон Вильнер провёл во французской «Нарбонне». В составе сборной он сыграл на ОИ-2020 и взял Панамериканский кубок – 2025, став MVP турнира.

Материалы по теме
Капитан сборной Венесуэлы по волейболу числится пропавшим без вести после землетрясения
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android