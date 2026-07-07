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Елизавета Фитисова перешла из «Уралочки-НТМК» в «Корабелку»

Елизавета Фитисова перешла из «Уралочки-НТМК» в «Корабелку»
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Блокирующая Елизавета Фитисова стала игроком петербургской «Корабелки». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Блокирующая Елизавета Фитисова ближайшие два сезона будет защищать цвета «Корабелки». Добро пожаловать на борт, Лиза! Больших и красивых побед вместе с нами!» — говорится в заявлении клуба.

В прошлом сезоне Елизавета Фитисова стала вторым бомбардиром «Уралочки-НТМК» и девятым по результативности игроком чемпионата России.

В системе ВК «Уралочка» Лиза провела восемь лет и стала двукратным чемпионом Молодёжной лиги, двукратным чемпионом Кубка Молодёжной лиги, чемпионом Международного фестиваля Университетского спорта, серебряным призёром Высшей лиги А и Суперлиги, серебряным призёром Кубка России.

В прошлом сезоне «Уралочка-НТМК» заняла четвёртое место на чемпионате России, а «Корабелка» – седьмое.

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