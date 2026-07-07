Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик завершила карьеру

35-летняя белорусская волейболистка ЖВК «Ленинградка» Анастасия Гарелик заявила о завершении профессиональной карьеры.

«Волейбол был со мной почти всю мою жизнь. Это не просто работа, не просто игра — это огромная часть меня. Я помню маленькую девочку, которую в 11 лет папа впервые привёл в зал. Тогда я ещё не знала, какой путь меня ждёт… Сколько будет побед, поражений, слё, переездов, сложных решений и моментов, от которых захватывает дух. Бывали дни, когда я приходила в зал и тренировалась одна с тренером. И, наверное, именно тогда рождался мой характер…

Спасибо тебе, волейбол. За людей. За уроки. За характер. За всю мою историю. А сейчас….время открывать новую главу», — написала Горелик в своём телеграм-канале.

Анастасия Гарелик — чемпионка Беларуси и Украины, обладательница Кубка Украины и Румынии, четырёхкратный бронзовый призёр российской Суперлиги в составе ЖВК «Ленинградка».