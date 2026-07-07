Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Япония — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик завершила карьеру

Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик завершила карьеру
Комментарии

35-летняя белорусская волейболистка ЖВК «Ленинградка» Анастасия Гарелик заявила о завершении профессиональной карьеры.

«Волейбол был со мной почти всю мою жизнь. Это не просто работа, не просто игра — это огромная часть меня. Я помню маленькую девочку, которую в 11 лет папа впервые привёл в зал. Тогда я ещё не знала, какой путь меня ждёт… Сколько будет побед, поражений, слё, переездов, сложных решений и моментов, от которых захватывает дух. Бывали дни, когда я приходила в зал и тренировалась одна с тренером. И, наверное, именно тогда рождался мой характер…

Спасибо тебе, волейбол. За людей. За уроки. За характер. За всю мою историю. А сейчас….время открывать новую главу», — написала Горелик в своём телеграм-канале.

Анастасия Гарелик — чемпионка Беларуси и Украины, обладательница Кубка Украины и Румынии, четырёхкратный бронзовый призёр российской Суперлиги в составе ЖВК «Ленинградка».

Материалы по теме
Самые громкие волейбольные трансферы. Новые перестановки в российской женской Суперлиге
Самые громкие волейбольные трансферы. Новые перестановки в российской женской Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android