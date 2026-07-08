Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 8 июля

Сегодня, 8 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 8 июля (время — московское):

6:00. Турция — Польша;

6:30. Бельгия — Доминиканская Республика;

9:30. Таиланд — США;

12:00. Украина — Италия;

13:20. Япония — Бразилия;

14:00. Франция — Нидерланды;

15:30. Китай — Канада;

17:30. Чехия — Германия;

21:00. Сербия — Болгария.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).