Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 8 июля
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Сегодня, 8 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 8 июля (время — московское):
6:00. Турция — Польша;
6:30. Бельгия — Доминиканская Республика;
9:30. Таиланд — США;
12:00. Украина — Италия;
13:20. Япония — Бразилия;
14:00. Франция — Нидерланды;
15:30. Китай — Канада;
17:30. Чехия — Германия;
21:00. Сербия — Болгария.
Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).
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