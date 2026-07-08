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«В России всё становится намного хуже». Стояновский — об уровне пляжников

«В России всё становится намного хуже». Стояновский — об уровне пляжников
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 пляжный волейболист Олег Стояновский оценил уровень российских пляжников после длительного запрета на участие в международных турнирах.

«Уровень понижается в разы. В России всё становится намного хуже. Нам нужно вернуться в Мировой тур. Тогда у игроков появится мотивация, желание играть и прогрессировать. Будет возможность играть с сильными соперниками.

Уже есть решение о возвращении молодёжных команд. Тем не менее никто пока никуда не поехал. Сейчас читаю много разных новостей о том, что кому-то из российских спортсменов не дали визу, кто-то сам отказался ехать, потому что в другую страну пустили команду не в полном составе. Пока не верю, что в ближайшее время наши куда-то поедут. С визами вообще сложная история. Чтобы получить Шенген, нужно постараться. Хочется, чтобы мы могли играть везде без препятствий, потому что один только чемпионат Европы – это несерьёзно, особенно для нас», – приводит слова Стояновского «БО Спорт».

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