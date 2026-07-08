Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В соответствии с ранее принятым решением административного совета FIVB следовать рекомендациям исполнительного комитета МОК, а также с учётом недавнего решения исполкома МОК о том, что рекомендованные им условия участия в отношении российских спортсменов и команд более не применяются, российские спортсмены и технические официальные лица во всех дисциплинах будут допущены к участию в соревнованиях под эгидой FIVB, а также в мировых и официальных турнирах.

Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту вне зависимости от их гражданства.

Российские национальные команды также будут восстановлены в мировом рейтинге с сохранением того количества очков, которое они имели на момент их «заморозки» по решению административного совета FIVB.

Кроме того, вопрос об использовании российского флага, гимна, цветов или иных символов будет решаться FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) в установленном порядке и по согласованию с соответствующими международными спортивными организациями, чтобы гарантировать полноценное участие спортсменов», — говорится в заявлении организации.