Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 8 июля

Сегодня, 8 июля, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 8 июля:

Турция — Польша — 3:1 (27:25, 20:25, 25:19, 25:19);

Бельгия — Доминиканская Республика — 3:2 (25:19, 25:20, 14:25, 24:26, 15:12);

Таиланд — США — 0:3 (21:25, 18:25, 20:25);

Украина — Италия — 1:3 (15:25, 25:23, 10:25, 21:25);

Япония — Бразилия — 1:3 (20:25, 25:19, 19:25, 23:25);

Франция — Нидерланды — 0:3 (22:25, 18:25, 23:25);

Китай — Канада — 2:3 (25:19, 17:25, 22:25, 25:23, 11:15);

Чехия — Германия — 1:3 (25:22, 15:25, 22:25, 17:25);

Сербия — Болгария — 3:0 (25:16, 25:19, 27:25).

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).