Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская сборная России по волейболу занимает третье место в рейтинге FIVB, обогнав США

Мужская сборная России по волейболу занимает третье место в рейтинге FIVB, обогнав США
Комментарии

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) официально допустила мужскую и женскую сборные России до всех международных турниров и вернула национальные команды в мировой рейтинг.

И мужской, и женской сборным сохранили баллы, заработанные до отстранения. Таким образом, мужская сборная России заняла третье место в рейтинге, вытеснив из тройки сильнейших США и уступив только Польше и Италии. Женская сборная России вернулась на девятое место – между Нидерландами и Германией. Лидер женского рейтинга – сборная Италии.

Отметим, что на сайте volleyballworld.com обе сборные появились под российским флагом. Хотя в официальном заявлении организация сообщила, что вопрос об использовании национальных символов будет решаться FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) позже.

Материалы по теме
Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android