Мужская сборная России по волейболу занимает третье место в рейтинге FIVB, обогнав США

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) официально допустила мужскую и женскую сборные России до всех международных турниров и вернула национальные команды в мировой рейтинг.

И мужской, и женской сборным сохранили баллы, заработанные до отстранения. Таким образом, мужская сборная России заняла третье место в рейтинге, вытеснив из тройки сильнейших США и уступив только Польше и Италии. Женская сборная России вернулась на девятое место – между Нидерландами и Германией. Лидер женского рейтинга – сборная Италии.

Отметим, что на сайте volleyballworld.com обе сборные появились под российским флагом. Хотя в официальном заявлении организация сообщила, что вопрос об использовании национальных символов будет решаться FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) позже.