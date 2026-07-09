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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 9 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 9 июля
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Сегодня, 9 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 9 июля (время — московское):

7:00. США — Польша;
12:00. Бельгия — Канада;
13:20. Япония — Таиланд;
15:30. Китай — Украина;
17:30. Чехия — Нидерланды;
21:00. Сербия — Франции.

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная США. На второй строчке располагается на национальная команда Бразилии, на третьей — Италия.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь матчей Лиги наций — 2026
Турнирная таблица Лиги наций — 2026
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Новости. Волейбол
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