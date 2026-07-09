Президент ВФВ — о решении FIVB: долгожданная новость для российского волейбола

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал решение, принятое Международной федерацией волейбола (FIVB) о допуске сборных России к международным стартам под своей эгидой.

«Российский волейбол ждал этого решения более четырёх лет. Мы благодарны нашим коллегам из Международной федерации волейбола за конструктивное взаимодействие, а также за оперативную работу после вчерашнего заседания исполнительного совета Международного олимпийского комитета, благодаря которой исполнительный совет FIVB в кратчайшие сроки рассмотрел данный вопрос и принял соответствующее решение.

Насколько нам известно, первыми к участию смогут приступить представители пляжного волейбола, затем — классического. Рассчитываем в ближайшее время получить необходимые разъяснения и инструкции от наших международных партнёров относительно дальнейших процедур и сроков реализации этого решения.

Это долгожданная новость для всего российского волейбольного сообщества. Со своей стороны мы готовы к возвращению и продолжению полноценного участия в международных соревнованиях», – приводит слова Шевченко телеграм-канал Олимпийского комитета России.