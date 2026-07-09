«Долгожданный момент для всей нашей страны!» Кошелева — о решении FIVB допустить россиян

Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы российская волейболистка Татьяна Кошелева высказалась о решении, принятом Международной федерацией волейбола (FIVB), о допуске сборных России к международным стартам под своей эгидой.

«Новость восприняла очень эмоционально, это долгожданный момент для всей нашей страны! Я получила большое количество сообщений от поклонников нашей сборной со всего мира! По нам скучали, нас ждали, и мы возвращаемся!

Вернуться будет непросто потому, что отсутствие международного соревновательного опыта имеет значение и будет сказываться какое-то время. Но у нас есть и хорошие моменты, и они заключаются в том, что лидеры сборной Татьяна Толок, Арина Федоровцева, Марина Маркова, Анна Лазарева и другие девочки выступали в лучших чемпионатах мира и являются сильнейшими игроками планеты, они-то и подтянут остальных.

Наша сборная по количеству талантов и индивидуальным силам лучшая в мире уже сейчас. Теперь осталось сыграться и из лучших игроков превратиться в лучшую команду!» — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.