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Гамова — о допуске российских волейболисток: это радость, которую мы ждали много лет

Гамова — о допуске российских волейболисток: это радость, которую мы ждали много лет
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Двукратная чемпионка мира по волейболу россиянка Екатерина Гамова прокомментировала возвращение российских волейболисток на международную арену.

«Безусловно, это та радость, которую мы ждали много-много лет, и она наконец-то случилась. Конечно, эта новость приносит нам не только радость, но и волнение: как всё это будет проходить, как мы сможем вернуться, как сможем себя показать, когда у нас появится доступ к соревнованиям. На сегодняшний момент мы не можем участвовать в соревнованиях — нам надо хотя бы пройти отборочный турнир.

Радует и то, что у нас сохранились рейтинговые очки, которые позволят нам оставаться на высоких позициях и помогут и на соревнованиях, и на отборах.

Всё, что сейчас будут говорить о нашей конкурентоспособности, не имеет значения — пока девочки не попадут на соревнования и мы не увидим этого своими глазами. Пока это лишь домыслы и предположения, без конкретики. Я не считаю, что возвращение будет лёгким. Будут сложности для игроков, особенно для тех, кто выступал в российском чемпионате и был лишён доступа к международным турнирам уровня Лиги чемпионов.

Насколько сборная будет конкурентоспособна — это тоже только предположения. Я не люблю гадать. Я просто жду, когда команда доберётся до международных стартов и начнёт показывать себя, на что она способна сегодня.

Мы все будем болеть и переживать. Желаем нашей сборной только успехов и удачи. Думаю, игроки, которые выступали в иностранных чемпионатах, — это тот плюс, который поможет нам как можно быстрее вернуться в топ рейтинга», – сказала Гамова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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