«Уверена, что мы сможем противостоять любой сборной». Старцева — о допуске россиян

Чемпионка мира и Европы по волейболу в составе сборной России Евгения Старцева высказалась о допуске российских волейболистов до международных стартов, а также ответила, насколько конкурентоспособна сборная страны.

«Это очень радостное событие и радостный день для всего нашего российского волейбола, да и для всего спорта в целом. Надеюсь, что сейчас не только мы, но и большинство атлетов и команд смогут выйти на международную арену. За волейбол, конечно же, я рада в первую очередь. У меня даже вчера, знаешь, было такое, можно сказать, недоверие и вопрос: «Это действительно произошло?». Потому что этот момент все так долго ждали, и наконец-то это случилось. Я уверена, что сейчас все рады и счастливы, что сборная России возвращается на международную арену.

Что касается того, насколько конкурентоспособна наша сборная… Я считаю, что у нас очень много хороших молодых игроков. Есть волейболистки, которые сейчас играют в лучших клубах и сильнейших чемпионатах мира. Например, Марина Маркова и Арина Федоровцева. Марина вообще выиграла всё, что можно было в этом сезоне. Девчонки молодые, девчонки перспективные. Они уже успели себя проявить на высоком уровне. Поэтому я думаю, что, в принципе, дело будет только в их сыгранности. Потому что, конечно, сборная давно не играла и очень много пропустила. Нужно будет время именно для сыгранности команды.

Это уже будет зависеть от тренера и от игроков, насколько всё это быстро произойдёт. А вообще, я думаю, что у нас должна получиться хорошая сборная с хорошими игроками. Уверена, что мы сможем противостоять любой сборной», — сказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.