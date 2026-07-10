Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 10 июля

Сегодня, 10 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 10 июля (время — московское):

7:00. США — Турция;

12:00. Украина — Доминиканская Республика;

13:20. Польша — Бразилия;

15:30. Бельгия — Италия;

17:30. Болгария — Чехия;

21:00. Германия — Нидерланды.

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная США. На второй строчке располагается национальная команда Бразилии, на третьей — Италия.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).