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Федоровцева: возвращение сборной России пойдёт на пользу всему мировому волейболу

Федоровцева: возвращение сборной России пойдёт на пользу всему мировому волейболу
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Российская волейболистка и игрок турецкого «Фенербахче» Арина Федоровцева прокомментировала допуск российских сборных на международные турниры FIVB.

«Возвращение российских национальных команд к официальным международным соревнованиям FIVB – это очень важный и долгожданный шаг для всего мирового волейбола. Теперь главное – увидеть, как это решение будет реализовано на практике: когда именно наши сборные смогут вернуться, в каких турнирах примут участие и в каком статусе будут выступать.

За последние четыре года лишь очень ограниченное число российских волейболистов и волейболисток получили возможность выступать за ведущие зарубежные клубы. Для большинства же российских игроков международная карьера фактически была поставлена на паузу.

Но национальная команда – это совершенно особая история. Возможность представлять свою страну на крупнейших международных турнирах – огромная честь и мечта для любого спортсмена.

Россия – одна из самых титулованных сборных в истории мирового волейбола. Когда команда такого уровня не участвует в крупнейших международных соревнованиях, мировой волейбол неизбежно теряет часть своей спортивной ценности и конкурентности. Поэтому я уверена, что возвращение сборной России пойдёт на пользу всему мировому волейболу.

Очень хочется, чтобы этот процесс прошёл максимально быстро, чтобы сильнейшие сборные мира вновь встретились на одной площадке. Именно в матчах между всеми сильнейшими рождается настоящий чемпион, а результаты международных турниров и мировые рейтинги наиболее объективно отражают реальное соотношение сил.

От этого выиграют все – спортсмены, болельщики и сам волейбол. И я очень надеюсь на скорейшее возвращение российских клубов на международную арену вслед за сборными командами страны», – приводит слова Федоровцевой sports.ru.

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