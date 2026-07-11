Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 10 июля

Вчера, 10 июля, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 10 июля:

США – Турция – 3:2 (22:25, 25:23, 27:29, 25:21, 15:8);

Украина – Доминиканская Республика – 2:3 (17:25, 16:25, 25:22, 25:19, 13:15);

Польша – Бразилия – 1:3 (20:25, 25:23, 23:25, 26:28);

Бельгия – Италия – 0:3 (20,25, 16:25, 19:25);

Болгария – Чехия – 1:3 (25:16, 12:25, 19:25, 14:25);

Германия – Нидерланды – 0:3 (23:25, 23:25, 23:25).

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).