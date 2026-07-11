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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 10 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 10 июля
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Вчера, 10 июля, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 10 июля:

  • США – Турция – 3:2 (22:25, 25:23, 27:29, 25:21, 15:8);
  • Украина – Доминиканская Республика  – 2:3 (17:25, 16:25, 25:22, 25:19, 13:15);
  • Польша – Бразилия – 1:3 (20:25, 25:23, 23:25, 26:28);
  • Бельгия – Италия – 0:3 (20,25, 16:25, 19:25);
  • Болгария – Чехия – 1:3 (25:16, 12:25, 19:25, 14:25);
  • Германия – Нидерланды – 0:3 (23:25, 23:25, 23:25).

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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