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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 11 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 11 июля
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Сегодня, 11 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 11 июля, мск:

  • 9:30. Таиланд – Бразилия;
  • 11:30. Канада – Италия;
  • 13:20. Япония – Турция;
  • 15:00. Китай – Доминиканская Республика;
  • 17:30. Болгария – Франция;
  • 21:00. Сербия – Германия.

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная США. На второй строчке располагается национальная команда Бразилии, на третьей — Италия.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги Наций
Турнирная сетка Лиги наций
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