Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 11 июля

Сегодня, 11 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 11 июля, мск:

9:30. Таиланд – Бразилия;

11:30. Канада – Италия;

13:20. Япония – Турция;

15:00. Китай – Доминиканская Республика;

17:30. Болгария – Франция;

21:00. Сербия – Германия.

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная США. На второй строчке располагается национальная команда Бразилии, на третьей — Италия.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).