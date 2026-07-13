Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 13-19 июля
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 13 по 19 июля.
- 14 июля, вторник, 14:00 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 10-й этап.
- 15 июля, среда, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Италия.
- 15 июля, среда, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Сербия — Турция.
- 16 июля, четверг, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Канада.
- 16 июля, четверг, 17:30 — волейбол: Лига наций (м), Иран — Германия.
- 17 июля, пятница, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Бельгия.
- 17 июля, пятница, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Иран — Словения.
- 18 июля, суббота, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Аргентина — Италия.
- 18 июля, суббота, 16:30 — футбол: Уличный футбол, «Амкал» — «Союз Чемпионов».
- 18 июля, суббота, 18:15 — футбол: Уличный футбол, 2DROTS — CTRL+V.
- 18 июля, суббота, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Сербия — Германия.
- 19 июля, воскресенье, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Аргентина.
- 19 июля, воскресенье, 16:30 — футбол: Уличный футбол, матч за третье место, 2DROTS — «Амкал».
- 19 июля, воскресенье, 18:15 — футбол: Уличный футбол, финал, «Союз Чемпионов» — CTRL+V.
- 19 июля, воскресенье, 20:00 — волейбол: Лига наций (м), Китай — Бразилия.
Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.
Смотрите трансляции здесь:
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