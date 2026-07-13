15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 13-19 июля

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 13-19 июля
Комментарии

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 13 по 19 июля.

  • 14 июля, вторник, 14:00 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 10-й этап.
  • 15 июля, среда, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Италия.
  • 15 июля, среда, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Сербия — Турция.
  • 16 июля, четверг, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Канада.
  • 16 июля, четверг, 17:30 — волейбол: Лига наций (м), Иран — Германия.
  • 17 июля, пятница, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Бельгия.
  • 17 июля, пятница, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Иран — Словения.
  • 18 июля, суббота, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Аргентина — Италия.
  • 18 июля, суббота, 16:30 — футбол: Уличный футбол, «Амкал» — «Союз Чемпионов».
  • 18 июля, суббота, 18:15 — футбол: Уличный футбол, 2DROTS — CTRL+V.
  • 18 июля, суббота, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Сербия — Германия.
  • 19 июля, воскресенье, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Аргентина.
  • 19 июля, воскресенье, 16:30 — футбол: Уличный футбол, матч за третье место, 2DROTS — «Амкал».
  • 19 июля, воскресенье, 18:15 — футбол: Уличный футбол, финал, «Союз Чемпионов» — CTRL+V.
  • 19 июля, воскресенье, 20:00 — волейбол: Лига наций (м), Китай — Бразилия.

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android