Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 13-19 июля

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 13 по 19 июля.

14 июля, вторник, 14:00 — велоспорт: «Тур де Франс» — 2026, 10-й этап.

«Тур де Франс» — 2026, 10-й этап. 15 июля, среда, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Италия.

Лига наций (м), Япония — Италия. 15 июля, среда, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Сербия — Турция.

Лига наций (м), Сербия — Турция. 16 июля, четверг, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Канада.

Лига наций (м), Япония — Канада. 16 июля, четверг, 17:30 — волейбол: Лига наций (м), Иран — Германия.

Лига наций (м), Иран — Германия. 17 июля, пятница, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Бельгия.

Лига наций (м), Япония — Бельгия. 17 июля, пятница, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Иран — Словения.

Лига наций (м), Иран — Словения. 18 июля, суббота, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Аргентина — Италия.

Лига наций (м), Аргентина — Италия. 18 июля, суббота, 16:30 — футбол: Уличный футбол, «Амкал» — «Союз Чемпионов».

Уличный футбол, «Амкал» — «Союз Чемпионов». 18 июля, суббота, 18:15 — футбол: Уличный футбол, 2DROTS — CTRL+V.

Уличный футбол, 2DROTS — CTRL+V. 18 июля, суббота, 21:00 — волейбол: Лига наций (м), Сербия — Германия.

Лига наций (м), Сербия — Германия. 19 июля, воскресенье, 13:20 — волейбол: Лига наций (м), Япония — Аргентина.

Лига наций (м), Япония — Аргентина. 19 июля, воскресенье, 16:30 — футбол: Уличный футбол, матч за третье место, 2DROTS — «Амкал».

Уличный футбол, матч за третье место, 2DROTS — «Амкал». 19 июля, воскресенье, 18:15 — футбол: Уличный футбол, финал, «Союз Чемпионов» — CTRL+V.

Уличный футбол, финал, «Союз Чемпионов» — CTRL+V. 19 июля, воскресенье, 20:00 — волейбол: Лига наций (м), Китай — Бразилия.

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