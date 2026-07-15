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Сербия — Турция: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди мужчин 2026 начнется в 21:00 15 июля

Начало прямой видеотрансляции матча мужской Лиги наций по волейболу Сербия — Турция
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15 июля в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин между сборными Сербии и Турции. Игра пройдёт на «Белград Арене» в Сербии.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (м) . Предварительный этап
15 июля 2026, среда. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 3
Турция
Сербия: Неделькович - 11, Машулович - 10, Кулпинац - 8, Маринович - 7, Стефанович - 3, Негич, Ристич, Йовович, Куинджич, Батак, Перич, Машулович, Брборич, Кокеза
Турция: Лагумджия - 18, Лагумджия - 13, Тюмер - 9, Байрам - 6, Енипазар - 3, Матич - 2, Киркит - 1, Эртугрул Гази - 1, Гюрбюз, Балтаджи, Юксель, Байрактар, Самет, Хильми

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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