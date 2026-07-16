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Япония — Канада: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди мужчин 2026 начнется в 13:20 16 июля

Начало прямой видеотрансляции матча мужской Лиги наций по волейболу Япония — Канада
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16 июля в 13:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин между сборными Японии и Канады. Игра пройдёт на арене «Осака Муниципал Централ Гимназиум» в Японии.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2026, четверг. 13:20 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Канада
Япония: Оцука - 18, Мияура - 15, Томита - 14, Эбадедан-Дан - 12, Исикава - 7, Нисида - 6, Такахаси - 6, Онодэра - 5, Фукацу, Огава, Каи, Нисимото, Ямамото, Эйро
Канада: Янг - 21, Хоу - 17, Кентшински - 16, Гайма - 10, Варга - 10, Эшенко - 3, Хофер - 3, Шварц - 2, Херр - 1, Эльгерт - 1, Сиксна, Шенхерр, Холландс, Пиклик

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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