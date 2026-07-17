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Япония — Бельгия: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди мужчин 2026 начнется в 13:20 17 июля

Начало прямой видеотрансляции матча мужской Лиги наций по волейболу Япония — Бельгия
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17 июля в 13:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин между сборными Японии и Бельгии. Игра пройдёт на арене «Осака Муниципал Централ Гимназиум» в Японии.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2026, пятница. 13:20 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Бельгия
Япония: Каи - 18, Мияура - 11, Оцука - 7, Ямаути - 7, Нисимото - 5, Фукацу - 1, Такахаси - 1, Нисида, Онодэра, Томита, Огава, Исикава, Ямамото, Эйро
Бельгия: Реджерс - 20, Ротти - 9, Д'Хеер - 8, Фафшампс - 6, Пласки - 4, Батенс - 3, Франсен, Ван Хойвеген, Вервимп, Валкирс, Вандекрёйс, Лантсот, Колсон, Ван Генехтен

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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