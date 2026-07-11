Российская волейболистка Толок высказалась о возвращении сборной на международные старты

Российская волейболистка Татьяна Толок прокомментировала возвращение российских сборных на международные старты под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).

«Я была безумно рада, хотя сначала даже не поверила в эту новость. Думала — ложь. Но потом зашла на официальный сайт МОК и увидела, что да, это правда! Уверена, что для любого спортсмена эта новость очень радостная, тем более спустя столько лет. Поэтому эмоции просто зашкаливали.

Думаю, что нам предстоит много работать, чтобы сыграться. Потому что по отдельности у нас игроки входят в мировые топы, однако вместе мы ещё толком не играли. Поэтому, если всё пойдёт хорошо и мы успеем подготовиться, то сможем показать очень хороший уровень.

Сейчас рано говорить о том, сможем ли мы конкурировать с лидерами мирового рейтинга. Но если мы посмотрим игры и тренировочные сборы последних пяти лет, то уверенно могу сказать — да, с хорошей подготовкой и самоотдачей каждого человека в команде мы сможем показать себя достойно против самых сильных команд», – сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.