15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Аргентина — Италия: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди мужчин 2026 начнется в 13:20 18 июля

Начало прямой видеотрансляции матча мужской Лиги наций по волейболу Аргентина — Италия
Комментарии

18 июля в 13:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин между сборными Аргентины и Италии. Игра пройдёт на арене «Осака Муниципал Централ Гимназиум» в Японии.

Права на трансляцию матча мужской Лиги наций Аргентина – Италия по волейболу в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2026, суббота. 13:20 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 3
Италия
Аргентина: Гомес - 13, Армоа - 11, Висентин - 10, Серба - 6, Гальего - 4, Кукарцев - 3, Рамос - 3, Санчес - 1, Мартинес, Палонски, Лосер, Диас, Массимино, Хираудо
Италия: Романо - 15, Боттоло - 13, Лавия - 9, Джаннелли - 7, Сангвинетти - 6, Галасси - 5, Мати - 2, Лауренцано, Балазо, Сбертоли, Сани, Порро, Руссо, Боволента

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
Материалы по теме
С наших волейболистов сняли все санкции. Какой турнир станет первым для сборной России?
С наших волейболистов сняли все санкции. Какой турнир станет первым для сборной России?

Трофеи сборной России по волейболу:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android