Болгария — Польша: во сколько начало игры Лиги наций среди мужчин, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными Болгарии и Польши. Игра пройдёт на «Нау Арене» (Хоффман-Эстейтс, США). Встреча начнётся в 20:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Сборная Болгарии встретится с Китаем в следующем матче предварительного этапа (18 июля). Польша сыграет с Бразилией 18 июля.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

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