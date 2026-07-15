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Болгария — Польша: во сколько начало матча предварительного этапа мужской Лиги наций 2026, где смотреть прямую трансляцию

Болгария — Польша: во сколько начало игры Лиги наций среди мужчин, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными Болгарии и Польши. Игра пройдёт на «Нау Арене» (Хоффман-Эстейтс, США). Встреча начнётся в 20:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Права на трансляцию матча мужской Лиги наций Болгария – Польша по волейболу в России принадлежат Okko.
Лига наций (м) . Предварительный этап
15 июля 2026, среда. 20:00 МСК
Болгария
Окончен
0 : 3
Польша
Болгария: Николов - 8, Аспарухов - 7, Грозданов - 5, Бардаров - 5, Атанасов - 4, Николов - 3, Начев - 2, Петков - 1, Антов - 1, Величков, Петков, Желев, Палев, Колев
Польша: Боладзь - 13, Лемански - 11, Леон - 10, Форналь - 10, Якубишак - 7, Коменда - 1, Семенюк - 1, Сасак - 1, Попивчак, Сливка, Шальпук, Гранечны, Бакай, Новак

Сборная Болгарии встретится с Китаем в следующем матче предварительного этапа (18 июля). Польша сыграет с Бразилией 18 июля.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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