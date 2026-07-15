Франция — Бразилия: во сколько начало матча мужской Лиги наций, где смотреть трансляцию

В ночь с 15 на 16 июля состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными Франции и Бразилии. Игра пройдёт на «Нау Арене» (Хоффман-Эстейтс, США). Встреча начнётся в 00:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Сборная Франции встретится с Китаем в следующем матче предварительного этапа (17 июля). Бразилия сыграет с США 17 июля.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

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