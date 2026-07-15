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11:00 Мск
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Франция — Бразилия: во сколько начало матча предварительного этапа мужской Лиги наций 2026, где смотреть прямую трансляцию

Франция — Бразилия: во сколько начало матча мужской Лиги наций, где смотреть трансляцию
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В ночь с 15 на 16 июля состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными Франции и Бразилии. Игра пройдёт на «Нау Арене» (Хоффман-Эстейтс, США). Встреча начнётся в 00:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Права на трансляцию матча мужской Лиги наций Франция – Бразилия по волейболу в России принадлежат Okko.
Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2026, четверг. 00:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 3
Бразилия
Франция: Энно - 12, Буайе - 10, Лиегбекедо - 9, Потрон - 8, Бризар - 4, Маньен - 4, Юэтс - 2, Фор - 1, Гейе - 1, Тизи-Уалу, Дьез, Рамон, Дюфло-Росси, Пюжоль
Бразилия: Соуза - 13, Фернандес - 11, Гуалберто - 9, Лукарелли - 7, Нунес да Кунья Джуниор - 6, Крелинг - 2, да Сильва - 2, Гонсалвес, Биспо, Онорато, Баррето, Насименто, Пуреса, Бенто Бучмеюк

Сборная Франции встретится с Китаем в следующем матче предварительного этапа (17 июля). Бразилия сыграет с США 17 июля.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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