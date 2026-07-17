15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

США — Бразилия: во сколько начало матча предварительного этапа мужской Лиги наций 2026, где смотреть прямую трансляцию

США — Бразилия: во сколько начало матча мужской Лиги наций, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 17 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными США и Бразилии. Игра пройдёт на «Нау Арене» (Хоффман-Эстейтс, США). Встреча начнётся в 4:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Права на трансляцию матча мужской Лиги наций США – Бразилия по волейболу в России принадлежат Okko.
Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2026, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Бразилия
США: Дефалко - 18, Андерсон - 13, Хейнс - 13, МакГенри - 7, Джендрик II - 4, Кристенсон - 2, Бриггз, Робинсон, Аверилл, Ма'а, Хартке, Чэмплин, Шоджи, Нидж
Бразилия: Соуза - 17, Биспо - 7, Гуалберто - 7, Фернандес - 3, Лукарелли - 3, Бенто Бучмеюк - 3, Нунес да Кунья Джуниор - 1, Крелинг - 1, да Сильва - 1, Гонсалвес, Онорато, Баррето, Насименто, Пуреса

Сборная США встретится с Болгарией в следующем матче предварительного этапа (19 июля). Бразилия сыграет с Польшей 18 июля.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Календарь Лиги наций (м) — 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) — 2026
Материалы по теме
С наших волейболистов сняли все санкции. Какой турнир станет первым для сборной России?
С наших волейболистов сняли все санкции. Какой турнир станет первым для сборной России?

Самая быстрая подача в волейболе:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android