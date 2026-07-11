Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 11 июля

Сегодня, 11 июля, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 11 июля:

Таиланд — Бразилия — 3:0 (25:15, 25:16, 25:17);

Канада — Италия — 2:3 (25:22, 29:27, 23:25, 23:25, 5:15);

Япония — Турция — 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 22:25);

Китай — Доминиканская Республика — 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 24:26);

Болгария — Франция — 1:3 (25:23, 20:25, 28:30, 22:25);

Сербия — Германия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная США. На второй строчке располагается национальная команда Италии, на третьей — Бразилии.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).