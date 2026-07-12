Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 12 июля

Сегодня, 12 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 12 июля, мск:
6:00. Бельгия – Украина;
6:00. США – Бразилия;
9:30. Таиланд – Турция;
11:30. Канада – Доминиканская Республика;
13:20. Япония – Польша;
14:00. Франция – Чехия;
15:00. Китай – Италия;
17:30. Болгария – Германия;
21:00. Сербия – Нидерланды.
Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная США. На второй строчке располагается национальная команда Италии, на третьей — Бразилия.
Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).