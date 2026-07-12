Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 12 июля

Сегодня, 12 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 12 июля, мск:

6:00. Бельгия – Украина;

6:00. США – Бразилия;

9:30. Таиланд – Турция;

11:30. Канада – Доминиканская Республика;

13:20. Япония – Польша;

14:00. Франция – Чехия;

15:00. Китай – Италия;

17:30. Болгария – Германия;

21:00. Сербия – Нидерланды.

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная США. На второй строчке располагается национальная команда Италии, на третьей — Бразилия.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).