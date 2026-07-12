Женская сборная Швеции и мужская сборная Финляндии выиграли Евролигу-2026

Женская сборная Швеции стала победителем Евролиги-2026. В ответном финальном матче шведки обыграли Словению со счётом 3:2 (15:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:12), отыгравшись с 0:2 по ходу встречи. Первый финальный матч также завершился победой Швеции – 3:2. Таким образом, женская национальная команда Швеции выиграла финальную серию со счётом 2-0.

Мужская сборная Финляндии также завершила турнир без поражений. В ответном финальном матче финны обыграли Нидерланды со счётом 3:1 (25:15, 20:25, 25:18, 25:21) и выиграли финальную серию — 2-0.

Благодаря выходу в четвёрку сильнейших Финляндия, Нидерланды, Дания и Израиль завоевали путёвки на чемпионат Европы — 2028. Успех Финляндии мог дать ей возможность выступить в Лиге наций – 2027, однако возвращение России в мировой рейтинг изменило расположение команд. Российская сборная имеет преимущество в борьбе за место в турнире.