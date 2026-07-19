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11:00 Мск
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Китай — Бразилия: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди мужчин 2026 начнется в 20:00 19 июля

Начало прямой видеотрансляции матча мужской Лиги наций по волейболу Китай — Бразилия
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19 июля в 20:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин между сборными Китая и Бразилии. Игра пройдёт на «Нау Арене» в США.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Китай
Окончен
0 : 3
Бразилия
Китай: Бинь - 10, Юаньтай - 8, Шикунь - 8, Вэнь - 7, Юнчжень - 5, Ли - 3, Хэбинь - 2, Ян - 2, Ху, Ли, Цзи, У, Цзуншуай, Ван
Бразилия: Фернандес - 13, Гуалберто - 12, Соуза - 11, Биспо - 9, Лукарелли - 6, Крелинг - 2, Гонсалвес, Онорато, Нунес да Кунья Джуниор, Баррето, Насименто, Пуреса, да Сильва, Бенто Бучмеюк

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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