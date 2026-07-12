Женская сборная США по волейболу выиграла регулярный этап Лиги наций 2026 года. Представительницы США добились такого успеха четвёртый раз в своей истории. Сегодня, 12 июля, команда обыграла сборную Бразилии со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:16).

Американки обеспечили себе первое место по итогам предварительной стадии, набрав 29 очков в общем зачёте. По ходу турнира команда одержала 10 побед и потерпела два поражения — от сборных Польши и Канады. На втором месте расположилась сборная Италии с 28 очками, третья — Бразилия (26).

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).