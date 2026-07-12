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Женская сборная США по волейболу выиграла регулярный этап Лиги наций

Женская сборная США по волейболу выиграла регулярный этап Лиги наций
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Женская сборная США по волейболу выиграла регулярный этап Лиги наций 2026 года. Представительницы США добились такого успеха четвёртый раз в своей истории. Сегодня, 12 июля, команда обыграла сборную Бразилии со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:16).

Лига наций (ж) . Предварительный этап
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Бразилия
США: Скиннер - 21, Томпсон - 16, Эгглстон - 13, Реттке - 6, О'Нил - 4, Огбогу - 1, Поултер, Хенц, Родригес, Ли, Каахаайна-Торрес, Кьюбик-Бэнкс, Molly McCage, Самеди
Бразилия: Соуза - 18, Монтибеллер - 13, Бергманн - 10, Дуарте - 8, Кудиесс - 3, Виэзел - 1, Ратцке - 1, Карнейро, Араужо, Неззо, Венк, Насименто, Бассо, де Арруда

Американки обеспечили себе первое место по итогам предварительной стадии, набрав 29 очков в общем зачёте. По ходу турнира команда одержала 10 побед и потерпела два поражения — от сборных Польши и Канады. На втором месте расположилась сборная Италии с 28 очками, третья — Бразилия (26).

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь игр - Лига наций (ж)
Турнирная таблица - Лига наций (ж)
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