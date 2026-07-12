Российская волейболистка Юлия Бровкина пополнила состав московского «Динамо».

Центральная блокирующая россиянка Юлия Бровкина пополнила состав московского волейбольного клуба «Динамо». Об этом сообщили на страницах команды в соцсетях.

Юлии 25 лет. В прошедшем сезоне-2025/2026 она выступала за ЖВК «Заречье-Одинцово» (Московская область) и вошла в символические сборные женской Суперлиги и Кубка России.

Бровкина является чемпионкой России, многократным серебряным и бронзовым призёром турнира, обладательницей Кубка России. В составе сборной России Юлия добивалась бронзы Кубка мира в 2019 году.

Отметим, Юлия Бровкина является воспитанницей женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) и выступала за молодёжную команду с 2015 по 2018 год.