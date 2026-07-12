Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Российская волейболистка Юлия Бровкина пополнила состав московского «Динамо».

Российская волейболистка Юлия Бровкина пополнила состав московского «Динамо».
Комментарии

Центральная блокирующая россиянка Юлия Бровкина пополнила состав московского волейбольного клуба «Динамо». Об этом сообщили на страницах команды в соцсетях.

Юлии 25 лет. В прошедшем сезоне-2025/2026 она выступала за ЖВК «Заречье-Одинцово» (Московская область) и вошла в символические сборные женской Суперлиги и Кубка России.

Бровкина является чемпионкой России, многократным серебряным и бронзовым призёром турнира, обладательницей Кубка России. В составе сборной России Юлия добивалась бронзы Кубка мира в 2019 году.

Отметим, Юлия Бровкина является воспитанницей женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) и выступала за молодёжную команду с 2015 по 2018 год.

Материалы по теме
Сборная России по волейболу — команда мечты! Какой состав поедет на международные турниры?
Сборная России по волейболу — команда мечты! Какой состав поедет на международные турниры?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android