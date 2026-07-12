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Определились все участники финального этапа женской Лиги наций — 2026

Определились все участники финального этапа женской Лиги наций — 2026
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Определились все восемь команд-участниц финального этапа женской Лиги наций 2026 года по волейболу.

В плей-офф сыграют занявшие первые семь строчек таблицы сборные США, Италии, Бразилии, Турции, Канады, Японии и Нидерландов соответственно. Также в финальной части турнира сыграет сборная Китая на правах организаторов финала, вытеснив с восьмого места сборную Польши. Китайская команда по итогам группового этапа стала девятой.

Финальная часть соревнований пройдёт с 22 по 26 июля в Макао, Китай. В предварительном этапе участвовали 18 команд. Сборная России не была допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь Лиги Наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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