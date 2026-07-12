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Сэм Деру перешёл в турецкий «Халкбанк»

Сэм Деру перешёл в турецкий «Халкбанк»
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34-летний бельгийский волейболист Сэм Деру официально стал игроком турецкого клуба «Халкбанк» из Анкары.

«Добро пожаловать, Сэм! Желаем успешного сезона в наших сине-белых джерси и приветствуем в семье «Халкбанк»!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В российской Суперлиге Деру успел выступить за три команды. С 2019-го по 2021-й играл за московское «Динамо», следующий сезон провёл в польском клубе «Жешув», а потом вновь вернулся в Россию. С 2022-го по 2025-й бельгиец играл за казанский «Зенит», сезон-2025/2026 провёл в составе «Локомотива». В прошедшем сезоне у спортсмена диагностировали рак. Лечение прошло успешно, доигровщик вернулся на площадку. В июне у волейболиста родилась дочь Миа.

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