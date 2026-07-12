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Женская сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» Лиги наций

Женская сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» Лиги наций
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Завершился предварительный этап женской волейбольной Лиги наций. В «Финал восьми» турнира, который пройдёт в Китае, в городе Макао, отобрались восемь сборных: США, Италия, Бразилия, Турция, Канада, Япония, Нидерланды, а также Китай, получивший место в финале на правах организатора.

Для женской сборной Канады выход в «Финал восьми» – историческое достижение. Национальная команда впервые в своей истории квалифицировалась в решающий этап Лиги наций. Канадки заняли пятое место в турнирной таблице, уступив США, Италии, Бразилии и Турции.

Напомним, с января 2025 года главным тренером женской сборной Канады является итальянский специалист Джованни Гвидетти. На клубном уровне тренер возглавляет турецкий «Вакифбанк», за который выступает Марина Маркова.

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