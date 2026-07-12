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Кира Ван Рик стала лучшим бомбардиром и нападающей предварительного этапа Лиги наций

Кира Ван Рик стала лучшим бомбардиром и нападающей предварительного этапа Лиги наций
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27-летняя канадская диагональная Кира Ван Рик возглавила сразу два рейтинга предварительного этапа женской Лиги наций. Кира стала лучшим бомбардиром, набрав 271 очко, и лучшей нападающей турнира, заработав 226 очков. Она также заняла второе место в рейтинге лучших подающих, уступив только бывшей россиянке Екатерине Антроповой, выступающей за сборную Италии.

Кроме того, во время предварительного этапа Кира Ван Рик преодолела отметку в 1000 очков в Лиге наций. Ранее она же установила рекорд Лиги наций по количеству эйсов за матч, набрав благодаря этому элементу девять очков.

Напомним, национальная команда Канады впервые вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Кроме неё, в финал турнира отобрались сборные США, Италии, Бразилии, Турции, Японии, Нидерландов и Китая.

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