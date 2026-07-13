Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 12 июля

В воскресенье, 12 июля, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 12 июля:

Бельгия – Украина — 0:3 (23:25, 20:25, 13:25);

США – Бразилия — 3:0 (26:24, 25:22, 25:16);

Таиланд – Турция — 1:3 (27:25, 21:25, 19:25, 22:25);

Канада – Доминиканская Республика — 3:1 (25:20, 17:25, 25:22, 25:18);

Япония – Польша — 3:2 (20:25, 14:25, 25:19, 25:21, 15:13);

Франция – Чехия — 2:3 (12:25, 25:21, 25:22, 17:25, 18:20);

Китай – Италия — 2:3 (19:25, 25:21, 25:22, 12:25, 12:15);

Болгария – Германия — 0:3 (20:25, 20:25, 15:25);

Сербия – Нидерланды — 3:0 (25:23, 25:19, 25:15).

Первое место в турнирной таблице предварительного этапа Лиги наций заняла сборная США. На второй строчке расположилась национальная команда Италии, на третьей — Бразилия.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).