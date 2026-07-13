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Екатерина Антропова стала лучшей подающей предварительного этапа Лиги наций

Екатерина Антропова стала лучшей подающей предварительного этапа Лиги наций
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23-летняя бывшая россиянка Екатерина Антропова возглавила рейтинг лучших подающих предварительного этапа женской Лиги наций. За три игровые недели в составе сборной Италии диагональная набрала 33 очка, опередив канадку Киру Ван Рик, набравшую 24 очка, и француженку Иман Ндиайе, у которой 14 очков.

Сборная Италии вышла в «Финал восьми» Лиги наций со второго места в турнирной таблице, уступив только национальной команде США. В прошлом году итальянки стали победительницами турнира.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды из России пропустят.

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