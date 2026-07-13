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Определились четвертьфинальные пары женской Лиги наций

Определились четвертьфинальные пары женской Лиги наций
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Определились четвертьфинальные пары женской Лиги наций. 22 и 23 июля в Макао, Китай, они поборются за выход в полуфинал турнира.

Пары 1/4 финала женской Лиги наций:

США – Китай;
Турция – Канада;
Италия – Нидерланды;
Бразилия – Япония.

Напомним, сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора.

Полуфинальные матчи женской Лиги наций пройдут 25 июля. Матч за третье место и финал турнира запланированы на 26 июля.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды из России пропустят.

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