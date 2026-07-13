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Виктор Полетаев подписал контракт с «Шабаб Аль-Ахли»

Виктор Полетаев подписал контракт с «Шабаб Аль-Ахли»
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Российский волейболист Виктор Полетаев будет играть за эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» на позиции диагонального.

Виктор Полетаев начал профессиональный путь в 2013 году в казанском «Зените», где выступал до 2016 года. Затем он перешёл в кемеровский «Кузбасс», в составе которого провёл четыре сезона. В 2020 году Виктор оказался членом команды санкт-петербургского «Зенита».

В составе сборной России по волейболу Полетаев стал серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в Токио, Япония, и двукратным чемпионом Лиги наций (2018, 2019). Также Виктор является трёхкратным чемпионом России (сезон-2014/2015, сезон-2015/2016, сезон-2018/2019).

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